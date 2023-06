Frau mit mehr als fünf Promille am Bahnhof aufgegriffen

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus. Lukas Barth/dpa/Symbolbild

Eine 33 Jahre alte Frau ist mit mehr als fünf Promille am Bahnhof in Wremen (Landkreis Cuxhaven) aufgegriffen worden. Sie lag auf dem Bahnsteig, wie die Polizei mitteilte. Warum die Saarländerin am Dienstag in dem Ort in Niedersachsen war, konnte sie demnach nicht sagen. Auch sonst sei kein Gespräch möglich gewesen. Sie hatte den Angaben zufolge einen Atemalkoholwert von 5,41 Promille – nachmittags. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.