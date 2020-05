Frau mit Kinderwagen missachtet Schranke: Polizei ermittelt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Cloppenburg (dpa/lni) – Eine Frau mit einem Kinderwagen hat an einem Bahnübergang in Cloppenburg die sich senkenden Schranken missachtet. Da sie es nicht mehr schaffte, die Gleise zu überqueren, blieb die 54-Jährige auf der Innenseite der Schranken stehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 51 Jahre alte Lokführer der Nordwestbahn erkannte die Frau aus der Entfernung, gab einen Signalton ab und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch wurde nach Angaben der Beamten ein Zusammenstoß verhindert. Niemand wurde verletzt. Gegen die 54-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Strecke blieb am Mittwochnachmittag für etwa anderthalb Stunden gesperrt.