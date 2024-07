Frau mit Armbrust verletzt

Salzgitter (dpa/lni) –

Eine Frau ist an einem Badesee in Salzgitter mit einer Armbrust verletzt worden. Als die Einsatzkräfte am Samstagabend am Salzgittersee eintrafen, steckte der Bolzen der Armbrust noch im Bein des Opfers, wie die Polizei mitteilte. Die 44-Jährige kam in ein Krankenhaus. Als mutmaßliche Täter ermittelte die Polizei drei Männer im Alter von 33, 34 und 48 Jahren, bei denen eine Armbrust gefunden wurde.

Den Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Der 33- und der 34-Jährige kamen wegen aggressiven Verhaltens in Polizeigewahrsam. Die Beamten leiteten gegen die drei Beschuldigten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.