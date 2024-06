Bötersen (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Bötersen (Landkreis Rotenburg) tödlich verletzt worden. Die 60-Jährige kam nach bisherigen Erkenntnissen auf gerader Strecke ohne fremde Beteiligung mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kollidierte seitlich mit einem Baum. Die Frau starb an der Unfallstelle.