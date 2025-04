Frau kommt bei Busunfall in Flensburg ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist eine 71-jährige Frau in Flensburg ums Leben gekommen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Flensburg ist am Donnerstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Ein Linienbus war im Adelbyer Kirchenweg auf ein bremsendes Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Eine 71-jährige Businsassin stürzte bei dem Aufprall und zog sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie trotz Reanimationsversuchen wenig später starb. Weitere Mitfahrende kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Umstände des Unfalls sollen jetzt geklärt werden

Der Unfall ereignete sich gegen 18.25 Uhr. Beim Großeinsatz waren drei Polizei- und sechs Rettungsfahrzeuge sowie ein Notarzt vor Ort. Ein Sachverständiger soll laut Polizei nun klären, wie es zu dem Unfall kam.