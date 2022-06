Frau in Wohnung getötet: Tatverdächtiger festgenommen

Hannover (dpa/lni) –

Eine Frau ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover getötet worden. Ihr Ehemann sei als der mutmaßliche Täter vor Ort festgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwoch. Die 57 Jahre alte Frau habe Stichverletzungen erlitten und sei in der Wohnung im Stadtteil Limmer tot gefunden worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der Tatverdächtige ist 61 Jahre alt. Er habe die Beamten selbst gerufen, hieß es weiter.

Kurz vor der Festnahme wurde auch ein Polizist mit einem Messer angegriffen. Er sei aber nicht verletzt. «Ob das Messer die Tatwaffe ist, weiß man nicht», sagte der Sprecher.

Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen eines Tötungsdeliktes und etwaiger Straftaten gegen die Polizeibeamten ermittelt. Das Tatmotiv des Mannes und die genauen Abläufe des Geschehens sind Bestandteil der Ermittlungen.