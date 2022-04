Frau in Marne mit angeblichen Bitcoin-Investitionen betrogen

Marne (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben eine Rentnerin in Marne (Kreis Dithmarschen) mehrere Monate lang mit angeblichen Investitionen in Bitcoins betrogen. Sie hätten ihr eine hohe Rendite versprochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im vergangenen Oktober sei die Frau von einem angeblichen Anlageberater angerufen worden. Die Dithmarscherin habe dem Mann die Zugangsdaten zu ihrem Onlinebanking gegeben, auf ihrem Computer eine Fernwartungssoftware installiert und zunächst 250 Euro angelegt. In späteren Telefonaten habe sie weiteren Investitionen von mehreren Tausend Euro zugestimmt. Als die Täter für eine anstehende Auszahlung des Gewinns eine hohe Bearbeitungsgebühr verlangten, habe die Rentnerin ihren Mann informiert und Anzeige erstattet.