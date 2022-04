Frau in Maisfeld getötet: 58-Jähriger wird angeklagt

Göttingen (dpa/lni) –

Die Staatsanwaltschaft Göttingen erhebt Anklage gegen einen 58-Jährigen wegen Totschlags. Dem Mann wird vorgeworfen, während eines Freigangs aus dem Maßregelvollzug eine 64-Jährige in einem Maisfeld bei Northeim getötet zu haben, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte. Der Angeklagte muss sich wegen der Tat vom 25. September 2021 vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Der 58-Jährige ist seit 1981 wegen verschiedener Messerangriffe im Maßregelvollzug untergebracht. Wegen eines versuchten Totschlags während eines gewährten Familienurlaubes wurde er bereits im Jahr 1987 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. 2005 wurde er wegen exhibitionistischer Handlungen in zwei Fällen zu sechs Monaten Haft verurteilt. Nach der Bewilligung von mehreren Lockerungen lebte der Mann seit Februar 2021 in einer Außenwohngruppe der Maßregelvollzugseinrichtung Moringen (Landkreis Northeim). Seit dem 29. September ist der Angeklagte wieder im geschlossenen Vollzug untergebracht.

Auch das niedersächsische Sozialministerium äußerte sich im vergangenen Jahr zu dem Fall. Demnach gab es keine Hinweise auf Regelverstöße beim Freigang und bei den Lockerungen des 58-Jährigen. Am Maßregelvollzug in Niedersachsen gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik. So kritisiert die FDP-Fraktion, dass es zu wenige Unterbringungsplätze gebe. Straftäter würden deshalb teilweise monatelang auf freiem Fuß bleiben und erneut straffällig.