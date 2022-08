Frau in Hamburger S-Bahn Tunnel sorgt für Streckensperrung

Hamburg (dpa/lno) –

Eine im S-Bahn-Tunnel an der Hamburger Reeperbahn gesichtete Frau hat am Montagabend Streckensperrungen verursacht. Ein S-Bahn-Fahrer hatte die Frau gegen 19 Uhr im Tunnel sitzend gesehen und daraufhin eine Notbremsung gemacht und die Polizei verständigt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstagmorgen mit.

Daraufhin wurde die Strecke und die auf dem Boden verlaufenden Stromschienen abgestellt. Beide sich in der Nähe befindenden S-Bahnen konnten den Angaben nach problemlos evakuiert werden, da sich die Züge bereits zum Teil in der Station Reeperbahn befanden.

Die Suche nach der Frau im Tunnel war ergebnislos, sodass die Streckensperrung eine Stunde später gegen 20.00 Uhr wieder aufgehoben wurde. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau im Getümmel der aussteigenden Fahrgäste ebenfalls nach draußen begeben hatte.