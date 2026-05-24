Frau in Hamburger S-Bahn mutmaßlich belästigt

Hamburg (dpa/lno) –

Mitten in der Nacht ist eine 20 Jahre alte Frau in einer Hamburger S-Bahn der Linie S3 mutmaßlich sexuell belästigt worden. Nachdem die Bahn losgefahren war, soll ein 28 Jahre alter Mann die Frau gezielt am Gesäß berührt haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Die Beamten hielten die S-Bahn am Bahnhof Elbbrücken an. Die 20-Jährige stellte einen Strafantrag gegen den Verdächtigen. Der Beschuldigte schwieg zu dem Vorwurf und wurde mit einem Platzverweis entlassen.