Frau in Dänemark erschossen: Verdächtiger in Hamburg gefasst

Odense (dpa) –

Ein Mann, der am Montag in Dänemark eine Frau erschossen haben soll, ist wenige Stunden später am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Das teilte die zuständige dänische Polizei mit. Demnach handelt es sich um einen 51-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der im dänischen Odense eine 54-Jährige mit mehreren Schüssen getötet haben soll. Auch sie hatte demnach die türkische Staatsangehörigkeit.

Die Tat soll vor einer Pizzeria in Odense auf der dänischen Insel Fünen stattgefunden haben. Nach Polizeiangaben soll der Mann sechsmal auf die Frau geschossen haben, unter anderem ins Gesicht. Opfer und Täter standen demnach in Beziehung zueinander, deren Art die Polizei jedoch nicht genauer beschreiben wollte.

Aufgrund einer internationalen Fahndung konnte der 51-Jährige am frühen Montagabend von der Bundespolizei am Hamburger Flughafen festgenommen werden. Nun arbeite man daran, den Mann nach Dänemark ausgeliefert zu bekommen, teilten die dänischen Behörden am Dienstag mit.