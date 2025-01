Frau getötet – Urteil im Mordprozess gegen Sohn erwartet

Flensburg/Husum (dpa/lno) –

Im Prozess gegen einen zur Tatzeit 18-Jährigen, der im vergangenen Frühjahr in Husum seine Mutter erstochen haben soll, will das Landgericht Flensburg am Montag (9.15 Uhr) das Urteil verkünden. Dem inzwischen 19-Jährigen wird vorgeworfen, die 39-Jährige am 30. April vergangenen Jahres in Husum in ihrer Küche heimtückisch erstochen zu haben. Dann soll er die Leiche in einen Teppich gewickelt und im Kinderzimmer seiner Halbgeschwister versteckt haben. Beides hatte der Angeklagte in seiner Aussage zu Prozessbeginn bestätigt.

Für diese Tat soll er nach Ansicht von Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Nebenklagevertreter zu einer langjährigen Jugendstrafe wegen Mordes verurteilt werden.