Frau fällt beim Blumenpflücken in die Dove-Elbe

Hamburg (dpa/lno) – Eine Frau ist beim Blumenpflücken in die Dove-Elbe gefallen. Eine Passantin habe sie gerettet, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Sonntag. Nach eigenen Angaben wollte die Frau am Samstag Osterglocken pflücken und war dabei zu nah an das Ufer gekommen. Dort verlor sie das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Nach ihrer Rettung kam sie mit leichter Unterkühlung in ein Krankenhaus. Der Polizeisprecher machte keine Angaben über das Alter der Frau.

