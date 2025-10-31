Frau fährt mit Auto in Verkaufsraum von Tankstelle

In Wilhelmshaven ist eine 65-Jährige mit ihrem Auto in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. –/Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland/dpa

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Eine 65-Jährige ist in Wilhelmshaven mit ihrem Auto in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. Die Frau blieb unverletzt, die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte die 65-Jährige am Donnerstag an einer Zapfsäule tanken. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dann mit dem Auto in Schrittgeschwindigkeit an, das Fahrzeug durchbrach die Eingangstür der Tankstelle. Erst im Verkaufsbereich blieb das Auto stehen. Bei der 65-Jährigen wurde laut Polizei keine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.