Frau fährt Kind an – und wird selbst schwer verletzt

Die Frau kam mit einem Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Billstedt hat eine 42-jährige Frau ein dreijähriges Kind angefahren und ist dann selbst von ihrem Auto verletzt worden. Die Frau musste daraufhin mit einem gebrochenen Oberschenkel in ein Krankenhaus, der Dreijährige blieb unverletzt, so die Polizei.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei als die 42-Jährige mit ihrem Auto aus einer Tiefgarage herausfuhr und dabei den Dreijährigen übersah, der mit seinem Laufrad auf dem Radweg unterwegs war. Das Auto der Frau touchierte den Jungen und kam dann zum Stehen.

Die 42-Jährige sei danach aus dem Auto gestiegen, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Laut Polizei muss sie jedoch vergessen haben, die Handbremse anzuziehen. Denn als sie in der geöffneten Autotür stand, rollte ihr Auto plötzlich wieder rückwärts in die Tiefgarage und zog die Frau mit sich. Die 42-Jährige wurde zwischen der Wand der Tiefgarage und ihrer Autotür eingequetscht und zog sich einen schweren Oberschenkelbruch zu.