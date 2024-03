Erstmals führt eine Frau einen Kampfverband der Marine

Kiel (dpa) –

Erstmals hat am Mittwoch eine Frau das Kommando über einen Kampfverband der Marine übernommen. Für sie sei es «eine Rückkehr in liebgewonnene Heimat, in ein Fahrwasser, das mir vertraut ist», sagte die neue Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders, Inka von Puttkamer, am Mittwoch bei einem feierlichen Appell im Kieler Marinestützpunkt. Die 41 Jahre alte Fregattenkapitänin hatte nach Angaben der Marine zuletzt eine Position bei der Nato inne. In Kiel war von Puttkamer bereits Kommandantin des Minenjagdbootes «Homburg» und stellvertretende Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders. Dem Geschwader gehören zehn Minenjagdboote an. Von Puttkamer folgt als Kommandeurin auf Fregattenkapitän Carsten Schlüter (43). Er wechselt als Adjutant des Inspekteurs der Marine in das Marinekommando nach Rostock.