Frau durch ätzende Flüssigkeit auf Bussitz verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 59-Jährige hat während einer Busfahrt in Hamburg-Lohbrügge Verätzungen an ihrem Gesäß erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahm die Frau in einem Bus der Linie 29 auf einem Sitz Platz und bemerkte dann eine Feuchtigkeit. Sie wechselte den Sitzplatz und nahm den Angaben zufolge nach Verlassen des Busses einen stärker werdenden Schmerz wahr.

Nach der Busfahrt am Samstagnachmittag verständigte die Geschädigte den Rettungsdienst und kam in ein Krankenhaus. Dort seien ihr Verätzungen diagnostiziert worden. Sie erstattete Strafanzeige. Ihre Bekleidung sowie der Bus wurden für Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu diesem Fall der gefährlichen Körperverletzung geben können.