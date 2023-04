Frau der Geldwäsche verdächtig: Fahndung erfolgreich

Bremen (dpa/lni) –

Eine Frau soll in Bremen ein Konto unter falschem Namen eröffnet haben, um darüber Geldsummen aus Straftaten in fünfstelliger Höhe zu transferieren. Die Bremer Polizei veröffentlichte am Dienstag Fotos der Frau und konnte einen Tag später einen Fahndungserfolg melden. «Eine 27-Jährige aus Niedersachsen konnte nun ermittelt werden», hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zeugen hätten die Frau erkannt und die Kriminalpolizei benachrichtigt. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an. Details wurden nicht genannt.