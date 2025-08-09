Frau bekommt Baby in Rettungswagen

Hamburg (dpa) –

Eine 30 Jahre alte Frau hat ihr Baby in einem Rettungswagen der Hamburger Feuerwehr zur Welt gebracht. Für die Fahrt in eine Klinik reichte am Morgen die Zeit nicht mehr, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Frau aus Nordrhein-Westfalen war zu Besuch in der Hansestadt – woher genau sie stammte, war nicht zu erfahren. Mutter und Kind geht es den Informationen zufolge gut. Zuerst berichtete die «Hamburger Morgenpost» über den Einsatz im Stadtteil Harburg.