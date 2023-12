Ahrensburg (dpa/lno) –

Eine 39-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden. Die Frau kollidierte am Donnerstag mit ihrem Auto auf einer Kreuzung mit einem linksabbiegenden Lastwagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Angaben zufolge habe er der Frau an der Kreuzung die Vorfahrt genommen.