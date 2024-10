Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Norddeich (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der L305 bei Norddeich (Kreis Dithmarschen) ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige war am Mittwochmittag aus Richtung Wesselburen kommend in Richtung Eidersperrwerk unterwegs, als er mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Wagen der 48-Jährigen frontal zusammenstieß.

Der Unfallverursacher wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau musste von der Feuerwehr zunächst aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 38.000 Euro.