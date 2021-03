Frau bei Sturz aus drittem Stock in Kiel schwer verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Eine 70 Jahre alte Frau ist beim Sturz aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Kiel schwer verletzt worden. Ein Spaziergänger habe die Frau am Donnerstagmorgen gefunden und die Rettungskräfte alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die 70-Jährige kam in ein Krankenhaus und sei nicht ansprechbar gewesen. Um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären, sucht die Polizei nach Zeugen, die von Mittwoch, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 5.50 Uhr im Haus Stockholmstraße 21 oder im Umfeld Auffälligkeiten festgestellt haben.

Das Fenster der Wohnung der Frau im dritten Stock oberhalb der Fundstelle stand nach Polizeiangaben offen. Ob der Sturz ein Unfall war oder die 70-Jährige Opfer einer Straftat wurde, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

