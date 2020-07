Frau bei Streit lebensgefährlich verletzt

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Bei einem Streit in einer Wohnung in Oldenburg ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Eine Nachbarin habe laute Schreie gehört und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie die 33-Jährige bewusstlos und mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in einem Kinderzimmer der Wohnung. Ersten Erkenntnissen nach soll sie sich mit ihrem von ihr getrennt lebenden Ehemann gestritten haben. Dabei soll der 38-Jährige sie am Kopf verletzt haben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann wurde festgenommen und soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen versuchten Todschlags ermittelt.

Zum Zeitpunkt des Streits am Donnerstagabend befanden sich auch die minderjährigen Kinder in der Wohnung. Mitarbeiter des Jugendamtes kümmern sich um sie. Außerdem werden sie psychologisch betreut.

Pressemitteilung