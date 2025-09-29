Frau bei Reiterfest sexuell belästigt

Hüddessum (dpa/lni) –

Bei einem Reiterfest in Hüddessum (Gemeinde Harsum im Landkreis Hildesheim) ist eine 21 Jahre alte Frau sexuell belästigt worden. Nach Polizeiangaben sprach ein Mann die junge Frau in der Nacht zu Sonntag vor dem Festzelt an. Als sie kein Interesse zeigte, soll er sie beleidigt und ihr in den Schritt gegriffen haben.

Die Frau konnte demnach seine Hand wegschlagen. Anschließend soll es zu einem Streit und einem Gerangel gekommen sein, bevor Sicherheitskräfte eingriffen und den Mann vom Gelände führten. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise.