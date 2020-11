Frau bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Ein Polizist und ein Feuerwehrmann stehen bei Karze an einem Unfallort. Foto: Carsten Schmidt/Feuerwehr Bleckede/dpa

Bleckede (dpa/lni) – Die 51-jährige Fahrerin eines Lieferwagens ist nahe Bleckede im Kreis Lüneburg gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Weil die Fahrertür durch den Baum blockiert gewesen sei, sei die eingeklemmte Verletzte vorsichtig durch den Laderaum geborgen worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Dann sei die Fahrerin ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Unfalls auf der Kreisstraße K5 zwischen den Orten Karze und Neu-Neetze am Samstag Mittag sei noch unbekannt. Bei einem ähnlichen Unfall nahe Loxstedt (Kreis Cuxhaven) war in der Nacht eine 22-jährige Frau getötet worden.