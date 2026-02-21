Frau bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Samern (dpa/lni) –

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Grafschaft Bentheim ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstag in Samern an einem Stauende auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, um einen Aufprall zu vermeiden, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er das entgegenkommende Fahrzeug der Frau, beide Autos stießen zusammen.

Die 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kam ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Unfallverursacher unverletzt. Die Polizei ermittelt.