Kiel (dpa/lno) – Die Fangobehandlung war wohl sehr angenehm, dauerte aber über Gebühr lange: In einer Kieler Praxis für Physiotherapie wurde eine Frau abends versehentlich eingeschlossen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte eine Frau am Donnerstagabend gemeldet, ihre Mutter könne die verschlossene Praxis nicht verlassen. Beamte machten den Inhaber ausfindig, und mit dessen Hilfe kam die Frau schließlich heraus.

