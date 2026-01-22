Frau bei Brand verletzt – hoher Schaden

Papenburg (dpa/lni) –

Wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in Papenburg (Landkreis Emsland) haben mehrere Bewohner ihre Wohnungen für eine Nacht verlassen müssen. Eine 42-jährige Frau, in deren Dachgeschosswohnung es brannte, wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe des Abends konnte bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Schaden am Haus betrage rund 100.000 Euro, hieß es.

Der Brand breitete sich von der Küche der Frau teils auch auf das Dach des Hauses aus. Die Wohnung der Frau war unbewohnbar. Auch die anderen sieben Bewohner mussten zumindest für eine Nacht anderweitig unterkommen, vereinzelt kamen sie in Notunterkünften unter.