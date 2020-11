Frau bei Brand in Wohnung verletzt

Mit eingeschaltetem Blaulicht fährt ein Rettungswagen über eine Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine Frau ist bei einem Brand in ihrer Wohnung in Hamburg-Altona verletzt worden. Sie sei mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen. Ein Sofa und ein Tisch waren am Montagabend in der Wohnung im vierten Stock in Brand geraten. Das Mehrfamilienhaus musste nicht evakuiert werden. Lediglich ein weiterer Mensch wurde aus der Wohnung über dem Brandort zur Vorsicht nach draußen begleitet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern laut dem Feuerwehrsprecher noch an. Zuvor hatte der NDR über den Vorfall berichtet.