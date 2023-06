Frau bei Auseinandersetzung in Breitenfelde schwer verletzt

Breitenfelde (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Dienstag eine Frau schwer verletzt worden. Die Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe des Streits zwischen der Frau und einem Mann sind nach Polizeiangaben noch unklar. Auch zum Alter der Beteiligten könnten noch keine Angaben gemacht werden. Das «Hamburger Abendblatt» und die «Lübecker Nachrichten» hatten zuvor über die Auseinandersetzung berichtet.