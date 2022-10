Frau auf Zebrastreifen von Lkw erfasst: Tödlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Überqueren einer Straße in Hamburg ist am Dienstag eine Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die ältere Dame habe die Straße im Stadtteil Hoheluft-Ost an einem Zebrastreifen überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Sie geriet unter den Lkw und sei möglicherweise auch überrollt worden. Reanimationsversuche von Ersthelfern und Rettern der Feuerwehr blieben erfolglos. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Lastwagen sei weitergefahren. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein und überprüfte einen Lkw in der nahen Grindelallee. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher am Nachmittag. Die Unfallstelle wurde mit einem Laser gescannt und ein Sachverständiger mit der Untersuchung zur Unfallursache beauftragt. Die Polizei bat Unfallzeugen um Hinweise zu dem Lastwagen und dem Fahrer.