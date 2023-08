Frau auf A2 angefahren und tödlich verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Eine junge Frau ist auf der A2bei Hannover angefahren worden und anschließend gestorben. Die Ermittler gehen ersten Erkenntnissen nach davon aus, dass die 20-Jährige von einem größeren Fahrzeug wie einem Laster erfasst wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es bestehe die Möglichkeit, dass der Fahrer oder die Fahrerin den Zusammenprall gar nicht bemerkt habe. Mehrere Autofahrer hatten den Körper der Frau am Samstagmorgen im Bereich der Anschlussstelle Bothfeld in Fahrtrichtung Berlin am Straßenrand bemerkt und den Notruf gewählt. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallfahrer und nach Zeugen.