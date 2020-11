Frau angefahren und verletzt: Autofahrer flüchtig

Buxtehude (dpa/lni) – Eine 58-Jährige ist in Buxtehude von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kümmerte sich der Fahrer nicht weiter um den Unfall und fuhr davon. Er blieb unerkannt. Die Frau war den Angaben nach am Samstag mit ihrem Hund auf einem Gehweg unterwegs, als sie angefahren wurde und stürzte. Ein Radfahrer fand die Schwerverletzte in der Stadt im Landkreis Stade und wählte den Notruf. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Mitteilung