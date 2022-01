Frau an Norderneyer Düne von Sand eingeschlossen

Norderney (dpa/lni) – Eine 57 Jahre alte Frau ist auf der ostfriesischen Insel Norderney aus bislang unbekannter Ursache an einer Düne von Sand teilweise verschüttet worden. Zahlreiche Rettungskräfte rückten daraufhin mit Geländewagen aus, um die Frau aus der hilflosen Lage zu befreien, wie Feuerwehr und Polizei am Donnerstag mitteilten. Laut Inselfeuerwehr war die Frau auf der Nordseite der Insel am Donnerstagvormittag vom Sand eingeschlossen. Feuerwehrleute befreiten die Frau mit Schaufeln aus dem Dünensand und übergaben sie später an den Rettungsdienst. Inwieweit die Frau verletzt wurde, blieb zunächst unklar.

Laut den Rettungskräften war es zu dem Unglück an einer Dünenkante an einem Strandabschnitt gekommen, an dem es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Abbrüchen an den Randdünen gekommen war. Dadurch hatten sich dort demnach bis zu acht Meter Abbruchkanten aufgetan.

