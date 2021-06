Franz-Ludwig erschnüffelt Drogen im Wert von 15.000 Euro

Bad Bentheim (dpa/lni) – Drogenspürhund Franz-Ludwig hat bei einer Kontrolle im Bahnhof von Bad Bentheim nahe der niederländischen Grenze eine feine Nase bewiesen und einen mutmaßlichen Drogenkurier überführt. Das Tier einer Diensthundestaffel hatte bei einer Überprüfung von Fahrgästen in einem Zug aus den Niederlanden an dem Sitzplatz eines Reisenden angeschlagen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Im Gepäck des 32 Jahre alten Mannes fanden die Beamten dann am Donnerstag rund ein Kilogramm Marihuana, etwa 500 Gramm Ecstasy, 40 Gramm Rauschpilze und ein Kilogramm einer bislang unbekannten weißen Substanz. Die Polizei schätzt den Straßenverkaufswert der geschmuggelten Drogen auf insgesamt rund 15.000 Euro. Der Fund wurde beschlagnahmt, der mutmaßliche Drogenschmuggler kam in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-142252/2

Mitteilung der Bundespolizei (mit Foto)