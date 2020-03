Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale: Bremen ausgeschieden

Davy Klaassen von Bremen und Djibril Sow von Frankfurt (l-r.) in Aktion. Foto: Uwe Anspach/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt komplettiert das Halbfinale des DFB-Pokals. Der hessische Fußball-Bundesligist gewann am Mittwochabend im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) gegen Werder Bremen. André Silva (45.+6/Handelfmeter) und Daichi Kamada (60.) trafen für den fünfmaligen Pokalsieger. Frankfurts Filip Kostic sah nach einem groben Foul an Ömer Toprak in der Schlussphase die Rote Karte (90.+1). Vor der Eintracht waren bereits Viertligist 1. FC Saarbrücken, Titelverteidiger FC Bayern München und Bayer Leverkusen in die Vorschlussrunde eingezogen. Die Auslosung des Halbfinales erfolgt am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/ARD), gespielt wird am 21. und 22. April.

