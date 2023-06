Frank Imhoff zum Bremer CDU-Fraktionschef gewählt

Bremen (dpa/lni) –

Die Bremer CDU-Fraktion wird künftig von Frank Imhoff angeführt. Auf ihrer konstituierenden Sitzung am Montag wählte die Fraktion den 54-Jährigen zum Vorsitzenden, wie ein Sprecher mitteilte. Imhoff war bei der Wahl in Bremen CDU-Spitzenkandidat und zuletzt Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Als Stellvertreter wurden Martin Michalik und Wiebke Winter gewählt. Der Fraktion gehören zwölf weibliche und zwölf männliche Abgeordnete an.

Bei der Bürgerschaftswahl vor einem Monat erhielt die CDU 26,2 Prozent der Stimmen. Die Partei hatte bei den Sondierungsgesprächen mit der Wahlgewinnerin SPD den Kürzeren gezogen: Die SPD um Bürgermeister Andreas Bovenschulte entschied sich für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und den Linken. «Als mit Abstand stärkste Oppositionspartei werden wir die Regierung Bovenschulte stellen und die Bürgerinnen und Bürger systematisch über die Versäumnisse aufklären», kündigte Imhoff an.