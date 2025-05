Fraktionschefs in der Bürgerschaft komplett

Hamburg (dpa/lno) –

Als letzte der in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien hat nun auch die SPD ihre Fraktionsführung und Fachsprecher bestimmt. Knapp zwei Monate nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments wählten die SPD-Abgeordneten nach Fraktionsangaben erneut Dirk Kienscherf zum Fraktionsvorsitzenden. Er habe 98 Prozent der Stimmen erhalten. Die Sozialdemokraten unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) regiert seit 2015 zusammen mit den Grünen.

Ebenfalls wiedergewählt wurden die SPD-Fraktionsvizes Martina Koeppen, Juliane Timmermann und Isabella Vértes-Schütter. Ole Thorben Buschhüter sei erneut zum Parlamentarischen Geschäftsführer bestimmt worden.

Alle anderen in der Bürgerschaft vertretenen Parteien hatten ihre Fraktionsspitzen bereits zur konstituierenden Sitzung des Parlaments am 26. März bestimmt. Die Grünen-Fraktion wird von Sina Imhof und Michael Gwosdz angeführt, CDU-Oppositionsführer ist Dennis Thering. An der Spitze der Linksfraktion wiederum stehen Heike Sudmann und David Stoop. Die AfD-Fraktion leitet Dirk Nockemann.