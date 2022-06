Fraktionen übernehmen gemeinsam Pflege von Stolpersteines

Hamburg (dpa/lno) –

SPD, Grüne, CDU und Linke wollen künftig an zwei Gedenktagen gemeinsam für die Pflege der 21 Stolpersteine vor dem Hamburger Rathaus sorgen. Jeweils am 9. November, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, und am 8. Mai, der 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa markierte, sollen die Steine gereinigt und poliert werden, teilten die Fraktionen am Donnerstag mit. Am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, werden die 21 Steine bereits von Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit gepflegt. Insgesamt erinnern in Hamburg mehr als 6000 Stolpersteine an Opfer der Nazi-Diktatur.

«Als SPD-Fraktion sind wir dankbar, dass die demokratischen Fraktionen der Hamburgischen Bürgerschaft zu zwei wichtigen Gedenktagen nun gemeinsam die Pflege der Rathaus-Stolpersteine und damit die Verantwortung für eine würdige Erinnerungskultur übernehmen», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Sozialdemokraten, Ole Thorben Buschhüter.

Erst am Mittwoch hatte die Bürgerschaft den 8. Mai zum nicht arbeitsfreien Gedenktag erklärt. «Um ihn mit Leben zu erfüllen, wollen wir an diesem Datum künftig gemeinsam die Stolpersteine in Hamburg reinigen», sagte Michael Gwosdz von den Grünen. Ebenso am 9. November. «Gerade in Zeiten von Hass und Krieg ist es unsere ganzjährige kollektive Aufgabe, die Erinnerung zu bewahren und dauerhaft wachzuhalten.»

In Zeiten, in denen eine europäische Demokratie erneut einem verbrecherischen Angriffskrieg ausgesetzt sei, «wollen wir als freie Abgeordnete ein ständiges Zeichen setzen gegen Gewalt, Unterdrückung und Faschismus», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Dennis Gladiator.

«Als Linke sind wir auf die anderen Fraktionen zugegangen und freuen uns, dass die Fraktionen die Pflege nun gemeinsam in die Hand nehmen», sagte Heike Sudmann. «Die Rathaus-Stolpersteine erinnern an gewählte Mitglieder der Bürgerschaft, die von den Nazis verschleppt und getötet wurden. Wir dürfen sie niemals vergessen!»