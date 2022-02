Fragwürdiger Tod einer 28-Jährigen beschäftigt Polizei

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Der Tod einer 28-Jährigen am Wochenende stellt die Polizei in Hamburg vor Rätsel. Die Frau war in der Nacht zum Samstag leblos und mit Verletzungen am Fuß in einer Wohnung in Mümmelmannsberg aufgefunden worden, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Sie hatte demnach mit ihrem Partner sowie einem weiteren Freund in der Wohnung Alkohol getrunken. Die beiden Männer sollen demnach augenscheinlich betrunken gewesen sein.

Der Anfangsverdacht eines möglichen Tötungsdeliktes schließe die Polizei nach ersten Ermittlungen aus, sagte die Sprecherin. Der 32 Jahre alte Lebensgefährte, der in der Nacht zunächst vorläufig festgenommen wurde, sei wieder freigelassen worden. Derzeit gehe die Polizei davon aus, dass die Frau ohne Fremdverschulden umgekommen sei. Das Obduktionsergebnis zur genauen Todesursache stehe allerdings noch aus.

