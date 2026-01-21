Fragmente des Teppichs von Bayeux zurückgegeben

Schleswig (dpa) –

Kleine Fragmente des Teppichs von Bayeux sind aus Schleswig-Holstein nach Frankreich zurückgegeben worden. Der Leiter desLandesarchivs Schleswig-Holsteins, Rainer Hering, übergab die Glasplatte mit den Textilstückchen bei einem Festakt im Rathaus von Bayeux. Daran nahmen unter anderen der Bürgermeister der Stadt, Patrick Gomont, und der Präfekt des Départements Calvados, M. Stéphane Bredin, teil. «Für mich ist die Rückgabe unrechtmäßig in Archive, Bibliotheken oder Museen gelangter Objekte ein Stück historischer Gerechtigkeit», betonte Archivleiter Hering laut einer Mitteilung.

Das nur wenige Zentimeter große Teppichstückchen kam im Zweiten Weltkrieg nach Schleswig-Holstein und gehört zum Nachlass des schleswig-holsteinischen Textilarchäologen Karl Schlabow (1891-1984). Der Nachlass liegt seit 2022 im Landesarchiv.

Schlabow war laut Landesarchiv als Teil einer deutschen Wissenschaftlergruppe von der SS-Einrichtung «Deutsches Ahnenerbe» ab 1941 mit der Neuvermessung des Teppichs von Bayeux beauftragt. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde das Stück nach Angaben des Landesarchivs von der Unterseite des Teppichs entnommen.

Teppich von Bayeux hat eigenes Museum in Frankreich

Der etwa 68 Meter lange Teppich von Bayeux wurde im 11. Jahrhundert gefertigt. Der Wandteppich aus Leinen zeigt in 58 Einzelszenen die englisch-normannische Geschichte von 1046 bis zur Landung von Normannen aus Frankreich in England im Jahr 1066. Er zählt seit 2007 zum Weltdokumentenerbe. Seit 1982 gibt es in der Normandie ein eigens für den Teppich errichtetes Museum.