Fragezeichen bei Kölns El Mala bleibt

Köln (dpa) –

Der 1. FC Köln bangt im Endspurt der Fußball-Bundesliga vorerst weiter um den Einsatz von Offensivjuwel Said El Mala. Nachdem der 19-Jährige am Sonntag beim 2:2 bei Eintracht Frankfurt kurz vor Ende der Partie humpelnd den Rasen verlassen musste, absolviert er am Mittwoch abseits des Mannschaftstrainings ein individuelles Programm, wie der Verein mitteilte.

Ansonsten konnte Trainer René Wagner vor dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Einzig die beiden Langzeitverletzten Timo Hübers und Luca Kilian fehlten noch im Mannschaftstraining.