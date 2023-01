Frachter rammt Fahrrinnen-Markierung an Holtenauer Schleuse

Kiel (dpa/lno) –

Ein Frachtschiff hat bei der Einfahrt in die Holtenauer Schleuse eine dort aufgestellte Markierung gerammt. Wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte, war das Schiff in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache gegen den Dalben gefahren, der die Fahrrinne markierte. Der Pfahl und das Schiff wurden dabei beschädigt. Der Frachter ist zwar noch schwimmfähig, muss wegen eines Schadens am Bug aber vorerst seine Weiterfahrt vertagen. Wie hoch genau die Schadenssumme ist, konnte die Wasserschutzpolizei zunächst nicht sagen.