Frachter mit fünf Kranken in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni) – Mit fünf Kranken an Bord hat ein Frachter an der Containerkaje in Bremerhaven festgemacht. Die genaue Art der Erkrankungen stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher des Bremer Gesundheitsressorts am Freitag. Die unter der Flagge von Panama fahrende «Market Cooper» war am Vorabend aus Westafrika angekommen und von Mitarbeitern der Hafenärztin empfangen worden, wie die «Nordsee-Zeitung» berichtete.

Der Kapitän habe vor der Ankunft gemeldet, dass er und weitere Offiziere an Fieber, Husten und Schwächegefühl litten, sagte der Sprecher der Gesundheitssenatorin. Nach Ankunft seien sie getestet worden, doch Ergebnisse von PCR-Tests auf das Coronavirus sowie Tests auf Malaria stünden noch aus. Vier Corona-Schnelltests seien aber positiv gewesen. Bislang sei kein Crew-Mitglied ins Krankenhaus gekommen. Dem Schiff wurde die Weiterfahrt vorläufig untersagt.

Die Corona-Pandemie erschwert die Arbeit von Seeleuten weltweit. Oft kommen sie monatelang nicht von ihren Schiffen herunter. Im Krankheitsfall ist es schwierig, in einen Hafen einlaufen zu dürfen. In Bremerhaven besuchen mobile Teams die eingelaufenen Schiffe und bieten ungeimpften Besatzungsmitgliedern eine Corona-Impfung an.

© dpa-infocom, dpa:210910-99-165978/2