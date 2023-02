Frachter läuft in Weser auf Grund

Bremen (dpa/lni) –

Ein Frachter ist am Donnerstagabend in der Weser bei Bremen auf Grund gelaufen. Bei dem Schiff mit Ziel Großbritannien gab es einen Maschinenausfall, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Das Schiff konnte nach dem Gezeitenwechsel abgeschleppt werde. Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach dem stadtbremischen Hafengebiet flussabwärts. Die Weser war zwischenzeitlich für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Bremer Wasserschutzpolizei ermittelt.