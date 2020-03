Fotodienstleister Cewe erhöht Dividende

Oldenburg (dpa/lni) – Der Fotodienstleister Cewe erhöht angesichts von gestiegenem Gewinn auch die Dividende. Aufsichtsrat und Vorstand des im SDax notierten Unternehmens schlagen der Hauptversammlung vor, die Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr um fünf Cent auf 2,00 Euro je Aktie zu erhöhen. «Unsere Ertragskraft und unsere solide Bilanz ermöglichen uns im elften Jahr in Folge eine absolut steigende Dividende», sagte Olaf Holzkämper, Finanzvorstand der Cewe-Gruppe, nach Mitteilung vom Mittwoch in Oldenburg. Das Aktionärstreffen soll am 10. Juni stattfinden.

Nach vorläufigen Zahlen hat das Unternehmen 2019 beim Umsatz um gut 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 714,9 Millionen Euro zugelegt. Das operative Ergebnis (Ebit) erreichte 57,8 Millionen Euro (2018: 55,7 Mio. Euro). Den geprüften Finanzbericht will Cewe am Montag (26.3.) vorstellen.

Mitteilung