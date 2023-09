Fortunas Thioune will Negativserie gegen Hannover brechen

Düsseldorf (dpa) –

Im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga will Daniel Thioune seine Negativserie gegen Hannover 96 endlich beenden. Als Spieler und als Trainer hat der Chefcoach von Fortuna Düsseldorf noch nie gegen die Niedersachsen gewonnen. «Das macht natürlich nichts mit mir, aber ich würde die Serie schon gerne brechen», sagte der 49-Jährige vor der Partie gegen den zwei Punkte zurückliegenden Tabellenvierten am Sonntag (13.30/Sky). Mit drei Siegen in Serie haben die Düsseldorfer am vergangenen Wochenende die Tabellenspitze erobert.

Die Niedersachsen sind auch nicht gerade Lieblingsgegner von Fortuna. Die letzten fünf Pflichtspiele gegen Hannover konnten die Düsseldorfer nicht gewinnen. Im heimischen Stadion allerdings haben die Rheinländer eine beachtliche Bilanz. Der letzte Sieg von Hannover im damaligen Rheinstadion liegt mehr als 30 Jahre zurück. Überhaupt gab es nur zwei Siege für Hannover in Düsseldorf. Erwartet werden am Sonntag etwa 35.000 Zuschauer in der Düsseldorfer Arena.

Verzichten muss Thioune weiterhin auf Marcel Sobottka (muskuläre Probleme). Schwer wiegt der Ausfall von Abwehrchef Andre Hoffmann, der sich am kommenden Montag einer Schulter-Operation unterziehen muss. «Es ist sehr schade, dass uns ein absoluter Top-Spieler nicht zur Verfügung steht. Er war in einer tollen Verfassung und ist ein überragender Kapitän», befand Fortunas Chefcoach. Für Hoffmann rückt am Sonntag der 21 Jahre alte Jamil Siebert in die Startelf. Zur Verfügung steht auch wieder Vincent Vermeij, der nach überstandener Knieprellung wieder ein Startelf-Kandidat ist.