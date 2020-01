Fortuna gegen Bremen mit Stöger und Skrzybski?

Düsseldorf (dpa) – Der lange verletzte Spielmacher Kevin Stöger und Neuverpflichtung Steven Skrzybski sollen Fortuna Düsseldorf in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga aus dem Tabellenkeller führen. Trainer Friedhelm Funkel ließ sich vor dem Abstiegsduell mit Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) beim Personalpoker zwar nicht in die Karten schauen, deutete aber an, dass beide Profis helfen können. «Skrzybski bringt Schnelligkeit und Abgeklärtheit mit. Ich will nicht ausschließen, dass er von Beginn an sein Heim-Debüt feiert», sagte Fortunas Coach am Donnerstag.

Der wegen eines Kreuzbandrisses fast acht Monate ausgefallene Stöger könnte für neue Struktur im Mittelfeld sorgen. «Wir müssen behutsam mit ihm umgehen. Ob er in der Startelf steht, werden wir am Freitag entscheiden», sagte Funkel, der bis auf Kenan Karaman, der nach einer Lungenentzündung noch nicht wieder fit ist, alle Mann an Bord hat.

Fortunas Trainer-Routinier weiß um die Bedeutung der Partie gegen den Tabellennachbarn, betont aber auch, dass danach weiterhin alles möglich ist. «Wir haben noch 17 Spiele vor der Brust. Die Partie am Samstag ist nicht wichtiger als der Rest. Wir werden gegen Bremen nicht den Klassenerhalt feiern, aber auch der Abstieg wird noch nicht besiegelt sein», sagte Funkel.

Kader Fortuna Düsseldorf

Spielplan