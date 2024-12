Fortuna Düsseldorf siegt wieder: 5:0 gegen Braunschweig

Düsseldorf (dpa) –

Fortuna Düsseldorf ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach fünf erfolglosen Spielen in Serie wieder ein Erfolg gelungen. Das Team von Trainer Daniel Thioune schoss sich beim 5:0 (3:0) gegen Eintracht Braunschweig am 15. Spieltag den ganzen Frust von der Seele.

Bereits nach gut zehn Minuten war das Spiel beim Stand von 3:0 gegen den überforderten Abstiegskandidaten entschieden. Dawid Kownacki (4. und 11. Minute) und Isak Johannesson (8. und 70.) gelangen jeweils Doppelpacks. Der eingewechselte Dzenan Pejcinovic setzte mit seinem Treffer (87.) den Schlusspunkt.

Durch den Kantersieg sprang die Fortuna, die die Tabelle vor der Ergebniskrise wochenlang angeführt hatte, wieder auf Rang fünf. Der Abstand auf Tabellenführer SC Paderborn beträgt nur noch zwei Zähler. Die Eintracht liegt als Tabellen-15. nur einen Punkt über den Abstiegsrängen. Von Beginn an waren die Düsseldorfer dominant und hoch überlegen.