Fortuna Düsseldorf reicht ein Sieg zum Turniergewinn

Osnabrück (dpa) –

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich in einem Mini-Turnier gegen die Liga-Konkurrenten VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig durchgesetzt. Vor 3.340 Zuschauer an der Bremer Brücke, dem Stadion des VfL, reichte der Fortuna am Samstag ein Sieg bei den 45 Minuten dauernden Duellen für den Gesamtgewinn.

Die erste Partie zwischen Osnabrück und Braunschweig endete 0:0. In der darauffolgenden Begegnung zwischen Düsseldorf und Braunschweig traf Vincent Vermeij (42.) für die Fortuna zum 1:0. Das letzte Duell zwischen Osnabrück und Düsseldorf endete 1:1. Für Düsseldorf traf Daniel Ginczek (22.), für Osnabrück war Rückkehrer Kwasi Wriedt (33./Foulelfmeter) erfolgreich.

Der verpasste Turniersieg in der Vorbereitung sei verschmerzbar, sagte Wriedt nach der letzten Begegnung der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Trotzdem können wir Positives mitnehmen.»

Für Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune war es die erste Rückkehr an die Bremer Brücke, seit er 2019 mit dem VfL den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hatte. Im Vorjahr hatte sich Osnabrück im Turnier gegen den VfL Wolfsburg und Hannover 96 durchgesetzt.